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Галиев одержал победу над Дэнисом Силвой на турнире ACA 148 в Сочи

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Россиянин Венер Галиев одержал победу над бразильцем Дэнисом Силвой на турнире ACA 148 в Сочи.

Российский боец победил бразильца в третьем раунде единогласным решением судей.

На счету Галиева 48 боёв MMA. Он одержал 34 победы и потерпел 14 поражений. Силва провёл 24 боя, одержал 16 побед и потерпел восемь поражений.

Также на турнире Михаил Долгов проиграл Абдул-Рахману Джанаеву, Александр Матмуратов одержал 15-ю победу в MMA в поединке с Павлом Гордеевым, а Григор Матевосян единогласным решением судей победил Леонардо Силву.

Ранее чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев одержал победу над бразильским бойцом Фернандо Родригесом в поединке, который прошёл в Москве.

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