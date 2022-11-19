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Гендиректор WADA: мы будем настаивать на скорейшем вынесении решения по делу Валиевой

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация будет настаивать на скорейшем вынесении Спортивным арбитражным судом (CAS) решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы поняли, что прогресса в РУСАДА относительно дела нет, поэтому передали его в CAS. Мы будем настаивать на скорейшем вынесении решения», — цитирует Ниггли ТАСС.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация станет участником судебного процесса, если решением CAS Валиева будет дисквалифицирована, а её результаты Олимпиады в Пекине аннулированы.

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