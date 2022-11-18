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Губерниев: надоели завистливые фигуристки, завидующие зарплатам футболистов

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему зарплат в футболе и фигурном катании.
Губерниев: надоели завистливые фигуристки, завидующие зарплатам футболистов
  • РИА Новости

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Футбол — коммерческий, дорогой вид спорта номер один! И, чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться», — написал Губерниев в Telegram.

Напомним, что 10 ноября трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее чемпионка мира среди юниоров в танцах на льду Анастасия Скопцова прокомментировала разницу в зарплатах у футболистов и фигуристов.

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