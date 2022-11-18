Павлюченко считает, что болельщики смогут найти пиво во время ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России по футболу Роман Павлюченко отреагировал на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Как английские болельщики будут без пива? Вот это вопрос. Но нужно понимать, что Катар — страна, где есть определённые правила. Надо уважать их. Но футбол и пиво были всегда вместе. И я думаю, что болельщики найдут пиво везде», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Продажа будет осуществляться на Фестивале болельщиков, в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира, но убрана с периметра стадионов.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление ФИФА запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022.