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Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Это решение было вполне ожидаемо. Официальные лица, голосующие за Катар, обязаны были учесть все культурные и религиозные особенности этой страны», — цитирует Салихову «Чемпионат».

18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Продажа будет осуществляться на Фестивале болельщиков, в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира, но убрана с периметра стадионов.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. 

Ранее пресс-служба торговой марки Budweiser отреагировала на заявление ФИФА о запрете продажи пива на стадионах во время ЧМ-2022.

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