Сафонов не исключил, что часть игроков сборной России вызвали для поднятия их стоимости
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«Есть мнение, что часть футболистов сборной оказались в ней благодаря агентам для поднятия трансферной стоимости? Есть поговорка: нет дыма без огня. Я в этот список не вхожу, потому что Тюкавина и моих ребят там нет», — цитирует Сафонова Legalbet.
Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла с национальной командой Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном.