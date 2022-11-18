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Сафонов не исключил, что часть игроков сборной России вызвали для поднятия их стоимости

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Футбольный агент Алексей Сафонов не стал исключать вероятность того, что некоторые игроки были вызваны в сборную России с целью поднятия их трансферной стоимости.
Сафонов не исключил, что часть игроков сборной России вызвали для поднятия их стоимости
  • Gettyimages.ru

«Есть мнение, что часть футболистов сборной оказались в ней благодаря агентам для поднятия трансферной стоимости? Есть поговорка: нет дыма без огня. Я в этот список не вхожу, потому что Тюкавина и моих ребят там нет», — цитирует Сафонова Legalbet.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла с национальной командой Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном.

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