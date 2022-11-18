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Губерниев — об интересе к Баринову в Турции: эти разговоры в пользу бедных

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны одной из турецких команд.
Губерниев — об интересе к Баринову в Турции: эти разговоры в пользу бедных
  • РИА Новости

«Нет, ну уровень чемпионата Турции он мог бы потянуть, наверное. Однако эти разговоры в пользу бедных абсолютно. Если есть действительно интерес, то такие вещи происходят в тишине, как мне кажется», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По его мнению, 26-летний полузащитник продолжит играть за «Локомотив».

В нынешнем сезоне Баринов забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Баринов заявил, что им интересуется команда из чемпионата Турции.

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