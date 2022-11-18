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Баженов: если бы сборная России сейчас готовилась к чемпионату мира, то в ней были бы лучшие игроки

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал итог товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Баженов: если бы сборная России сейчас готовилась к чемпионату мира, то в ней были бы лучшие игроки
  • Gettyimages.ru

«В будущем, наверное, будут вызывать сильнейших независимо от возраста. Теперь без паники и без истерики сделают выводы, и будет совсем другая сборная. Если бы мы сейчас готовились к чемпионату мира, то были бы сильнейшие и лучшие футболисты», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своём состоянии после травмы, полученной во время матча с Таджикистаном.

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