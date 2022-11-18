Баринов заявил, что им интересуется команда из чемпионата Турции

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что им интересуется команда из чемпионата Турции, регулярно выступающая в еврокубках.

«Команда, которая мной интересуется, борется за выживание? Нет. Более того, это команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26‑летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее агент Баринова заявил, что «Локомотив» не предлагал полузащитнику новый контракт.