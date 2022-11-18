Камоцци назвал три сборные, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2022 в Катаре

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре.

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