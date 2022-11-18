Камоцци назвал три сборные, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2022 в Катаре
- Gettyimages.ru
«Буду болеть на чемпионате мира за Аргентину. Мой топ-3: Бразилия, Франция и Аргентина», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022.