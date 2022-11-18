Футболист сборной Ирана раскритиковал английские СМИ за вопросы о протестах в стране

Нападающий и капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбакш Джиранде раскритиковал английские СМИ за вопросы о протестах в стране.

«Признаться, я не удивлён, что вы задаёте этот вопрос. Наверное, вы из английских СМИ. Не думаю, что если бы сборная Англия не была в группе с Ираном, то вы бы задали этот вопрос первым. У нас осталось всего четыре дня, чтобы сыграть один из самых больших матчей в нашей жизни, и все мы сосредоточены на этой встрече», — приводит слова Джаханбакша Daily Express.

Массовые беспорядки в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция задержала за нарушение строгих правил ношения хиджаба.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Ирана сыграет группе B с командами Англии, Ирана и Уэльса.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории сборной Ирана Али Даеи арестован за поддержку протестов в стране.