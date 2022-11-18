В «Оренбурге» подтвердили переговоры главного тренера Лички с «Краснодаром»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что главный тренер команды Марцел Личка ведёт переговоры с «Краснодаром».

«Это правда, что «Краснодар» хочет видеть у себя Личку. Сейчас идёт диалог. У нас нет желания отпускать Марцела в краснодарский клуб. Есть контракт, проект и самое главное — человеческие отношения. Не хотелось бы, чтобы тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы хотим, чтобы он остался в «Оренбурге», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В 17‑м туре Российской премьер-лиги оренбургский клуб разгромил «быков» со счётом 5:1.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 25 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за большой суммы отступных.