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Минспорт в декабре ждёт решения МОК по допуску россиян к квалификации к Олимпиаде-2024

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта в декабре ждёт решения Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Минспорт в декабре ждёт решения МОК по допуску россиян к квалификации к Олимпиаде-2024
  • РИА Новости

«Мы ждём решения Международного олимпийского комитета в декабре по допуску российских спортсменов к квалификационным соревнованиям. Однако это никоим образом не должно ставить в зависимость наш календарь и нашу систему спорта», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что талисманами Олимпиады-2024 в Париже станут фригийские колпаки.

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