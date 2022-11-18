Минспорт в декабре ждёт решения МОК по допуску россиян к квалификации к Олимпиаде-2024
- РИА Новости
«Мы ждём решения Международного олимпийского комитета в декабре по допуску российских спортсменов к квалификационным соревнованиям. Однако это никоим образом не должно ставить в зависимость наш календарь и нашу систему спорта», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что талисманами Олимпиады-2024 в Париже станут фригийские колпаки.