Тарханов уверен, что мотивация сборной России вырастет в матче с Узбекистаном

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказал мнение, что сборная России будет больше мотивирована на победу в товарищеском матче с Узбекистаном.

«Узбекистан всё время выделяется, в шаге остаётся всегда до чемпионата мира, до конца борется за выход. Им чуть‑чуть не хватает каких‑то качеств, но там есть хорошие исполнители. Так что, конечно, мотивации у нашей сборной будет больше в этом матче», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что состав на матч с Узбекистаном выйдет более сильный.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла с Таджикистаном. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном.