Кавазашвили поддержал Карпина в вопросе натурализации легионеров

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазшвили считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин прав в вопросе поддержания натурализации иностранных футболистов.

«Всё правильно он говорит. Если у нас есть несколько иностранных футболистов, которые умеют играть на высоком уровне, почему бы не выдать им российское гражданство? Это не преступление, а общепринятые законы мирового порядка», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристики на Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Агент игроков санкт-петербургского клуба Малкома и Клаудиньо назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.