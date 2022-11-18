Тутберидзе считает, что Загитова выиграла Олимпиаду благодаря Горшкову
- РИА Новости
«Загитова, наверное, ему обязана своей олимпийской медалью, потому что в предолимпийский сезон именно он настоял на её участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увидят все остальные», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.
Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году. Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.
Загитова — победительница Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни главы ФФККР Александра Горшкова.