Тутберидзе считает, что Загитова выиграла Олимпиаду благодаря Горшкову

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение, что фигуристка Алина Загитова смогла завоевать олимпийскую медаль благодаря президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову.

«Загитова, наверное, ему обязана своей олимпийской медалью, потому что в предолимпийский сезон именно он настоял на её участии в юниорских прокатах. Он в ней увидел то, что через два года увидят все остальные», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году. Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.

Загитова — победительница Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни главы ФФККР Александра Горшкова.