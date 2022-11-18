Фернандеш заявил, что у него нет проблем с Роналду из-за интервью

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сообщил, что у него нет никаких проблем с одноклубником Криштиану Роналду.

«Я не читал это интервью, так что у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем с Роналду или кем-либо ещё. Я делаю свою работу. Как однажды сказал мне тренер — единственный, кого ты можешь контролировать, это только ты сам. Я уверен, что остальные игроки думают так же», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

Он также подчеркнул, что будет думать о выступлениях за клуб после завершения чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру.