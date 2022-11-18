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Агент: когда Бальде наберёт оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ

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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло сообщил, что форвард способен стать одним из лучших игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Агент: когда Бальде наберёт оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Когда Бальде наберёт оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В «Спартаке» ждут его возвращения», — цитирует Пасторелло Sport24.

17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Бальде провёл первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации.

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