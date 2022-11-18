В пресс-службе Валуева прокомментировали информацию о его госпитализации
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«Вчера он был на работе, завтра все его увидят на РЕН ТВ — он будет комментировать бой… Вчера он был в Думе, всё в порядке», — приводит слова пресс-службы Валуева РИА Новости.
Валуев провёл на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). Россиянин является чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA. В 2010 году Валуев объявил о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что Валуев госпитализирован в Москве.