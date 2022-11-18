В Федерации футбола Таджикистана назвали единственный минус матча со сборной России
- РИА Новости
«После матча больше положительных эмоций. Единственная небольшая ложка дёгтя — это то, что вратарь российской сборной в безобидной ситуации получил травму. Надеемся, что травма несерьёзная и желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует Урунова ТАСС.
Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.