В Федерации футбола Таджикистана назвали единственный минус матча со сборной России

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов высказал мнение, что травма, полученная вратарем Сергеем Песьяковым в безобидной ситуации, является единственным минусом товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

«После матча больше положительных эмоций. Единственная небольшая ложка дёгтя — это то, что вратарь российской сборной в безобидной ситуации получил травму. Надеемся, что травма несерьёзная и желаем ему скорейшего выздоровления», — цитирует Урунова ТАСС.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.