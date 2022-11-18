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Тотти: чемпионат мира без Италии — как Рим без Колизея

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Бывший нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о непопадании сборной Италии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира без Италии — как Рим без Колизея. Это плохо и непривычно для итальянцев. Но такое случается, к этому надо отнестись с пониманием. Это будет другой чемпионат мира, однако он остаётся важным турниром с великими командами», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

Экс-нападающий назвал фаворитов предстоящего турнира.

«Аргентина, Бразилия, Германия, Испания и Франция. Одного фаворита нет. На чемпионате мира может произойти всякое», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что завершит карьеру в случае победы Португалии на ЧМ-2022.

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