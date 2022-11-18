Роналду рассказал о своём отношении к Месси

Форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Месси — удивительный, волшебный футболист. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет. У меня отличные отношения с Лионелем. Мы не ходим друг к другу в гости, не созваниваемся, но можно сказать, что мы как партнёры по команде. Я очень уважаю его за то, как он всегда говорит обо мне. Это отличный парень, который делает классные вещи для футбола», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Роналду и Месси вошли в заявку своих сборных на предстоящий чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Роналду заявил, что завершит карьеру в случае победы Португалии на ЧМ-2022.