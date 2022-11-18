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Роналду: тен Хаг не уважает меня так, как я этого заслуживаю

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером манкунианского клуба Эриком тен Хагом.

«Тен Хаг не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Он не имеет права выпускать меня на три минуты. Извините, я не такой футболист. Я знаю, что я могу дать команде», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Напомним, в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул стадион «Олд Траффорд» до окончания встречи. После этого инцидента нападающий был исключён из заявки манкунианского клуба на встречу с «Челси», а также освобождён от тренировок с первой командой. Позже он был возвращён в состав команды.

Ранее Роналду объяснил, почему покинул стадион до окончания матча с «Тоттенхэмом».

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