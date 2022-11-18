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Роналду объяснил, почему покинул стадион до окончания матча с «Тоттенхэмом»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду объяснил, почему покинул стадион «Олд Траффорд» до окончания матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом».

«Я жалею об этом, однако в то же время я чувствовал, что тен Хаг меня спровоцировал. Для меня неприемлемо, что меня выпускают на замену на три минуты. Извините, но я не такой футболист. И я знаю, что могу дать команде», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Напомним, после этого инцидента 37-летний португалец был исключён из заявки манкунианского клуба на встречу с «Челси», а также освобождён от тренировок с первой командой. Позже нападающий был возвращён в состав команды.

Ранее сообщалось, что с фасада стадиона «Манчестер Юнайтед» сняли изображение Роналду.

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