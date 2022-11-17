Сорокин не исключил возможного выхода России из УЕФА

Гендиректор оргкомитетов чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин ответил на вопрос о том, стоит ли Российскому футбольному союзу (РФС) выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и присоединиться к Азиатской конфедерации футбола (AFC).

«Надо внимательно всё проанализировать. Если спустя какое-то время станет ясно, что реальной возможности для российских клубов и сборных играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных соревнованиях. Такой вакуум долго продолжаться не может», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в AFC.