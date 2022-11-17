Сорокин не исключил возможного выхода России из УЕФА
«Надо внимательно всё проанализировать. Если спустя какое-то время станет ясно, что реальной возможности для российских клубов и сборных играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных соревнованиях. Такой вакуум долго продолжаться не может», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».
УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в AFC.