Губерниев — о матче с Таджикистаном: задача непременно дать результат не стояла

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла — это видно из состава, который появился на поле», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв поделился эмоциями от матча между сборными России и Таджикистана.