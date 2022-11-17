Узнать больше

Губерниев — о матче с Таджикистаном: задача непременно дать результат не стояла

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Губерниев — о матче с Таджикистаном: задача непременно дать результат не стояла
  • РИА Новости

«Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла — это видно из состава, который появился на поле», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв поделился эмоциями от матча между сборными России и Таджикистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить