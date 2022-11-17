Губерниев — о матче с Таджикистаном: задача непременно дать результат не стояла
- РИА Новости
«Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла — это видно из состава, который появился на поле», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
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