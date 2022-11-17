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Ловчев: футболист надевает майку сборной, для меня это всегда стимул стараться

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Ловчев: футболист надевает майку сборной, для меня это всегда стимул стараться
  • РИА Новости

«Ни уму ни сердцу, по большому счёту… В первом и втором тайме ничего не создали… Футболист надевает майку сборной, для меня это всегда стимул — бегать, стараться, обыгрывать один в один», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи назвал матч между сборными России и Таджикистана «пародией на футбол».

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