Пономарёв — о матче с Таджикистаном: у себя во дворе можно эксперименты ставить
- РИА Новости
«Это у себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны. Болельщики смотрят и надеются, что у нас что-нибудь появится», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился эмоциями от матча между сборными России и Таджикистана.