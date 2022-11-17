Пономарёв — о матче с Таджикистаном: у себя во дворе можно эксперименты ставить

Бывший футболист сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Это у себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны. Болельщики смотрят и надеются, что у нас что-нибудь появится», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился эмоциями от матча между сборными России и Таджикистана.