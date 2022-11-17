Радимов: некоторым футболистам сборной России больше не надо приезжать в сборную

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Какой‑то беспредел, честно говоря. Моменты можно не создавать, но не бежать, не бороться… Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился эмоциями от своего дебюта за сборную России в матче с Таджикистаном.