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Радимов: некоторым футболистам сборной России больше не надо приезжать в сборную

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Радимов: некоторым футболистам сборной России больше не надо приезжать в сборную
  • Gettyimages.ru

«Какой‑то беспредел, честно говоря. Моменты можно не создавать, но не бежать, не бороться… Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился эмоциями от своего дебюта за сборную России в матче с Таджикистаном.

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