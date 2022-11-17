Радимов: некоторым футболистам сборной России больше не надо приезжать в сборную
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«Какой‑то беспредел, честно говоря. Моменты можно не создавать, но не бежать, не бороться… Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
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