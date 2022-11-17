Главный тренер Таджикистана: ничья со сборной России для нас равносильна победе
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«Мы довольны тем, как всё в итоге сложилось. Хотя при определённом варианте могли бы и победить. Для нас эта ничья равносильна победе, потому что сборная России — невероятно сильная сборная», — цитирует Сегрта «Матч ТВ».
Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча с Таджикистаном.