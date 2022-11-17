Узнать больше

Главный тренер Таджикистана: ничья со сборной России для нас равносильна победе

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Таджикистана по футболу Петр Сегрт поделился эмоциями от товарищеского матча с национальной командой России.
Главный тренер Таджикистана: ничья со сборной России для нас равносильна победе
  • Gettyimages.ru

«Мы довольны тем, как всё в итоге сложилось. Хотя при определённом варианте могли бы и победить. Для нас эта ничья равносильна победе, потому что сборная России — невероятно сильная сборная», — цитирует Сегрта «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча с Таджикистаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить