Глеб — о Роналду: некрасиво, когда ты публично критикуешь тренера
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«Не есть хорошо, когда такое происходит. Криштиану — великий футболист, который добился очень многого… Конечно, это некрасиво очень, когда ты публично критикуешь тренера, допустим, если он даже тебе не нравится», — цитирует Глеба Metaratings.ru.
Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».
Футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее бывший футболист «Манчестер Сити» Дэнни Миллз высказался о скандальном интервью Роналду.