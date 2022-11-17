Глеб — о Роналду: некрасиво, когда ты публично критикуешь тренера

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Не есть хорошо, когда такое происходит. Криштиану — великий футболист, который добился очень многого… Конечно, это некрасиво очень, когда ты публично критикуешь тренера, допустим, если он даже тебе не нравится», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший футболист «Манчестер Сити» Дэнни Миллз высказался о скандальном интервью Роналду.