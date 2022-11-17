Жиру: ЧМ-2022 может стать моим последним турниром в сборной

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру заявил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре может стать для него последним турниром в составе национальной команды.

«Чемпионат мира — 2022 может стать моим последним международным соревнованием, но я не хочу ничего анонсировать, посмотрим после турнира. Моя мотивация оставаться на самом высоком уровне осталась неизменной», — цитирует Жиру Get French Football News.

По его словам, все футболисты сборной Франции находятся в хорошей форме.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающих национальной команды Килиана Мбаппе и Карима Бензема.