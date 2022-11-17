Узнать больше

Зделар: главное, что Сербия отобралась на ЧМ-2022, — у нас тяжёлая группа

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от игры сборной Сербии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Зделар: главное, что Сербия отобралась на ЧМ-2022, — у нас тяжёлая группа
  • Gettyimages.ru

«У нас тяжёлая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум — отобралась на турнир… Если мы будем играть с холодной головой, то добьёмся серьёзного успеха», — цитирует Зделара Metaratings.ru.

По словам футболиста, все группы на чемпионате мира сложные, так как в турнире участвуют лучшие сборные.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сербский журналист Зоран Ивкович рассказал, почему игроков армейского клуба Зделара и Милана Гайича не вызвали в национальную команду на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить