Зделар: главное, что Сербия отобралась на ЧМ-2022, — у нас тяжёлая группа

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от игры сборной Сербии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«У нас тяжёлая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум — отобралась на турнир… Если мы будем играть с холодной головой, то добьёмся серьёзного успеха», — цитирует Зделара Metaratings.ru.

По словам футболиста, все группы на чемпионате мира сложные, так как в турнире участвуют лучшие сборные.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сербский журналист Зоран Ивкович рассказал, почему игроков армейского клуба Зделара и Милана Гайича не вызвали в национальную команду на ЧМ-2022.