Двоеглазова лидирует после короткой программы юниорок на Гран-при России в Самаре

Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу в короткой программе среди юниорок на этапе Гран-при России в Самаре.

Воспитанница школы на ледовом катке «Хрустальный» получила за прокат 68,65 балла. Второе место заняла Виктория Морозова с 66,41 балла. Третье место у Елизаветы Куликовой (65,62).

На втором этапе юниорского Гран-при России в Сочи воспитанница заслуженного тренера Этери Тутберидзе заняла второе место. Её обогнала 14-летняя ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина.

Ранее спортивная пара Майя Шегай — Игорь Шамшуров одержала победу на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре.