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Двоеглазова лидирует после короткой программы юниорок на Гран-при России в Самаре

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Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу в короткой программе среди юниорок на этапе Гран-при России в Самаре.
Двоеглазова лидирует после короткой программы юниорок на Гран-при России в Самаре
  • Gettyimages.ru

Воспитанница школы на ледовом катке «Хрустальный» получила за прокат 68,65 балла. Второе место заняла Виктория Морозова с 66,41 балла. Третье место у Елизаветы Куликовой (65,62).

На втором этапе юниорского Гран-при России в Сочи воспитанница заслуженного тренера Этери Тутберидзе заняла второе место. Её обогнала 14-летняя ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина.

Ранее спортивная пара Майя Шегай — Игорь Шамшуров одержала победу на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре.

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