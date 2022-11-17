Депутаты Мосгордумы вручили Валиевой и Щербаковой почётные грамоты

Депутаты Московской городской думы вручили почётные грамоты олимпийским чемпионкам по фигурному катанию Камиле Валиевой и Анне Щербаковой.

«Вручили грамоты Мосгордумы нашим олимпийским чемпионкам по фигурному катанию Камиле Валиевой и Анне Щербаковой», — написал председатель думы Алексей Шапошников в своём Telegram-канале.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла.

18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.