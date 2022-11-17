Черевченко отреагировал на информацию о том, что может возглавить «Рубин»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о том, что он может возглавить казанский «Рубин».

«Пока конкретного предложения нет. Только одни разговоры. Могу ли я возглавить «Рубин»? Пока ничего не могу ответить по этому поводу. Если будет что-то конкретное, вы всё узнаете», — цитирует Черевченко «РБ Спорт».

15 ноября стало известно, что руководство казанского клуба рассматривает Черевченко, Кирилла Новикова и Вадима Гаранина на пост наставника команды.

Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее Новиков отреагировал на информацию о том, что может возглавить «Рубин».