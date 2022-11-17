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Инфантино будет переизбран на пост президента ФИФА

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Джанни Инфантино будет переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).
Инфантино будет переизбран на пост президента ФИФА
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте федерации, Инфантино стал единственным кандидатом на выборах главы организации, которые пройдут 16 марта 2023 года на 73-м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда).

4 октября президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не планирует претендовать на должность главы ФИФА, поскольку это, скорее, политическая организация.

Ранее Инфантино на неформальном обеде на саммите G20 призвал лидеров стран содействовать прекращению огня в мире на время проведения чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

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