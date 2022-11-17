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РИА Новости: бутылка воды на ЧМ-2022 в Катаре будет стоить около $4, а бургер — $12

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Стали известны цены на еду и воду в фан-зонах в Катаре во время чемпионата мира по футболу 2022 года.
РИА Новости: бутылка воды на ЧМ-2022 в Катаре будет стоить около $4, а бургер — $12
  • Gettyimages.ru

16 ноября в катарской столице Дохе прошла репетиция фестиваля болельщиков перед его официальным открытием. Фанатов ждут представление в стиле Майкла Джексона, концерты с живой музыкой и соревнования футбольных звёзд, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в меню блюд для лёгкого перекуса самыми дорогими оказались бургер и салаты — они стоят более $12. Самой бюджетной едой стала шаурма с куриным мясом — около $6. Снеки, чипсы и орешки стоят более $4, а маленькая бутылка воды на площадке фестиваля обойдётся в $4.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее появились новые детали продажи пива в Катаре во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

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