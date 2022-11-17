Лайшев — о смерти Горшкова: я потерял очень хорошего собеседника, друга и даже наставника

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Он запомнился мне очень умным, мудрым, интеллигентным человеком, был спокойным и рассудительным. Я в личных взаимоотношениях потерял очень доброго, хорошего собеседника, друга, и товарища, и даже наставника!» — цитирует Лайшева Sport24.

По его словам, очень многое в ФФККР зависело от Горшкова, поэтому фигурное катание так стабильно развивалось на высочайшем профессиональном и человеческом уровне.

Президент ФФККР скончался 17 ноября на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева трогательно обратилась к Горшкову после известия о его смерти.