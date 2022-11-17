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Зделар: вы увидите настоящий ЦСКА, всю нашу силу после зимнего сбора

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар выразил уверенность, что после зимнего сбора столичный клуб будет играть лучше, чем в первой половине сезона.
Зделар: вы увидите настоящий ЦСКА, всю нашу силу после зимнего сбора
  • Gettyimages.ru

«Весь тот функционал, который у меня был в «Партизане», я перенёс в ЦСКА. Правда, здесь мы играем чуть иначе — с тремя защитниками. Думаю, с каждым матчем мы будем играть всё лучше и лучше. В команде много новичков. Вы увидите настоящий ЦСКА, всю нашу силу после зимнего сбора», — цитирует Зделара Metaratings.

ЦСКА уступил «Динамо» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:2. Таким образом, команда, набравшая 29 очков, опустилась на пятое место в турнирной таблице.

В сезоне-2022/23 сербский футболист принял участие в 14 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Ранее защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как команда попытается вернуть удачу во второй половине сезона РПЛ.

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