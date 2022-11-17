Малыхин считает поединком года бой между Магомедовым и Оленичевым

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин принял участие в качестве спарринг-партнёра в подготовке претендента на титул чемпиона ACA Олега Оленичева.

«У Оленичева главная сторона — это напор, он хорошо прессингует. Но с другой стороны Муслим тоже всегда будет занимать центр. Жду этого противостояния, это будет битва двух стальных характеров. И это может быть бой года в ACA», — заявил Малыхин журналистам.

Чемпион полутяжёлого веса Муслим Магомедов будет защищать титул в поединке с Оленичевым, который состоится 18 ноября в Сочи в главном бою на ACA 148.

На счету Магомедова 11 боёв и нет поражений. Оленичев провёл 23 поединка, в 17 одержал победу и в шести потерпел поражение.

Ранее Магомедов объяснил, чем польский боец смешанных единоборств Ян Блахович опасен для россиянина Магомеда Анкалаева.