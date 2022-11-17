Матыцин — о решении МПК: отстранение ПКР выглядит необоснованным и ангажированным

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство России в организации.

«Отстранение ПКР выглядит необоснованным и ангажированным решением МПК. Международный паралимпийский комитет ссылается на невыполнение условий членства, однако ни одного доказательства этому не предоставлено. МПК сам же нарушает свои принципы, демонстрируя, что нет никакого равноправия», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, в организации не готовы соглашаться с откровенной политизацией спорта и продолжают бороться против дискриминации российских спортсменов и Паралимпийского комитета России (ПКР).

16 ноября МПК приостановил членство ПКР. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК. Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

17 ноября стало известно, что ПКР намерен обратиться к международной общественности, в том числе в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные правозащитные организации инвалидов в связи с решением МПК.

Ранее глава ПКР Павел Рожков прокомментировал приостановление членства в МПК.