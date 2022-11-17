Медведева — о смерти Горшкова: Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева трогательно обратилась к президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову после известия о его смерти.

«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать», — написала Медведева в соцсетях.

17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Горшков был очень мощным стабилизатором в фигурном катании.