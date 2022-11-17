Медведева — о смерти Горшкова: Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать
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«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать», — написала Медведева в соцсетях.
17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.
Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.
Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Горшков был очень мощным стабилизатором в фигурном катании.