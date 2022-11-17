В Дании считают, что добились улучшения прав человека в Катаре
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«Я думаю, что мы смогли оказать влияние на Катар. В законодательстве страны было много улучшений. Amnesty International сообщила, что тысячи рабочих-мигрантов улучшили свои условия», — цитирует Йенсена Reuters.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
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