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В Дании считают, что добились улучшения прав человека в Катаре

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Глава Датского футбольного союза Якоб Йенсен сообщил, что акции протеста со стороны сборной Дании против нарушений прав человека в Катаре принесли свои плоды.
В Дании считают, что добились улучшения прав человека в Катаре
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«Я думаю, что мы смогли оказать влияние на Катар. В законодательстве страны было много улучшений. Amnesty International сообщила, что тысячи рабочих-мигрантов улучшили свои условия», — цитирует Йенсена Reuters.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщались, что организаторы ЧМ-2022 извинились перед журналистом, которому угрожали охранники.

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