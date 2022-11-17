Журова: Горшков мог всех примирить

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала известие о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Только человек с очень специфическим, очень ярким и очень безумно положительным характером может возглавлять такую федерацию. И всех примирить, быть справедливым, объективным, быть добрым, он был невероятный человек», — цитирует Журову РИА Новости.

По её словам, она в жизни почти не встречала похожего на Горшкова человека, и каждый раз, когда она с ним общалась, он вызывал у неё невероятно тёплое ощущение.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни.

Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на новость о смерти Горшкова.