Ягудин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре
- РИА Новости
«Кто выиграет? Я не знаю, кто выиграет, естественно. Но я за Францию», — цитирует Ягудина «Чемпионат».
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.