Ягудин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Кто выиграет? Я не знаю, кто выиграет, естественно. Но я за Францию», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.