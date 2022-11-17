Джикия: на чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии. Почему? Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду показал хорошую игру и хлопнул дверью на этом турнире», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не политизировать спорт во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.