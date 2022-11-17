Джикия: на чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии
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«На чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии. Почему? Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду показал хорошую игру и хлопнул дверью на этом турнире», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не политизировать спорт во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.