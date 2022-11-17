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Иньеста заявил, что боль от поражения России на ЧМ-2018 уже прошла

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Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился воспоминаниями от матча 1/8 финала на чемпионате мира 2018 года с командой России.
Иньеста заявил, что боль от поражения России на ЧМ-2018 уже прошла
  • Gettyimages.ru

«Переживаю ли я всё ещё из-за поражения в матче с Россией? Нет, уже нет, ха-ха. Боль прошла. На самом деле это был очень тяжёлый момент, но такие вещи случаются», — цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что сборная России на домашнем мундиале на стадии 1/8 финала выбила команду Испании. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1.

В серии пенальти российский голкипер Игорь Акинфеев совершил два спасения, которые позволили команде впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Ранее Василий Уткин заявил, что чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт.

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