Терюшков — о решении МПК: нужно самим разрывать соглашения с организациями с русофобской политикой

Депутат Госдумы России Роман Терюшков высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство России в организации.

«Это решение я спрогнозировал ещё в марте. Призвал всех наших чиновников и спортсменов не ждать, а самим приостановить членство, разрывать соглашения, выходить из международной спортивной организации, которая проводит русофобскую политику», — цитирует Терюшкова Metaratings.

Напомним, что 16 ноября МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее сообщалось, что ПКР намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК.