Гайя получил травму на тренировке сборной Испании перед стартом ЧМ

Защитник «Валенсии» и сборной Испании Хосе Гайя травмировался на тренировке национальной команды.

По информации Diario Sport, у защитника диагностировали растяжение связок голеностопа. Отмечается, что игрок может быть заменён на Маркоса Алонсо или Алехандро Бальде.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.